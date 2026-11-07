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7 ноября 2026
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Мир

Заезд на бензоколонку сделал мужчину миллионером

Житель США выиграл два миллиона долларов, купив лотерейный билет на заправке
пистолет на колонке вставлен в бак автомобиля
Фото "Петрозаводск говорит"

Житель США заехал на заправку и сказочно разбогател. Об этом сообщает портал UPI.

По данным источника, мужчина заправил свою машину на одной из АЗС, но колонка не напечатала чек, и ему пришлось зайти в расположенный рядом магазин. Там он спонтанно решил приобрести билет лотереи. В итоге эта случайная покупка принесла ему два миллиона долларов (163 миллиона рублей).

Американец признался, что никогда бы так не разбогател, если бы не сломанная колонка. Он рассказал, что часть выигрыша потратит на покупку автомобиля для своего отца.

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