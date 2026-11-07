Россиянам раскрыли пользу холодца

Холодец укрепляет суставы благодаря содержащемуся в нем коллагену

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Диетолог Дарья Русакова рассказала о пользе холодца для здоровья. Слова специалиста приводит издание «Абзац».

Как отметила кандидат медицинских наук, в основе холодца находится коллаген из костей, хрящей и кожи. Он богат различными веществами, которые организм использует для синтеза собственного коллагена, отвечающего за молодость кожи, прочность костей, подвижность связок и сухожилий.

Холодец часто рекомендуют людям, которые восстанавливаются после травм и заботятся о состоянии своих суставов. Это связано с наличием в нем коллагена. Также холодец содержит полезный для нервной системы витамин В12, уточнила специалист.

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