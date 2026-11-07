Звезда «Интернов» прогулялась по набережной в Петрозаводске

Актриса Кристина Асмус приехала выступить в одном из ночных клубов карельской столицы

Фото "Петрозаводск говорит"

Популярная российская актриса Кристина Асмус приехала в Петрозаводск 7 ноября. Соответствующая информация появилась в одной из социальных сетей.

Звезда сериала «Интерны» прогулялась по Онежской набережной и записала обращение к своим поклонникам. Она при этом со смехом отметила прохладную погоду в карельской столице.

«Прошло два года, и я снова тут. Петрозаводск, привет!», - сказала актриса. Она отметила, что привезла в столицу Карелии свой диджей-сет, с которым выступит в одном из ночных клубов города.

Ранее сообщалось о том, что загадочный вирус косит российских туристов на популярном курорте.