Звезда «Интернов» прогулялась по набережной в Петрозаводске

Популярная российская актриса Кристина Асмус приехала в Петрозаводск 7 ноября. Соответствующая информация появилась в одной из социальных сетей.
Звезда сериала «Интерны» прогулялась по Онежской набережной и записала обращение к своим поклонникам. Она при этом со смехом отметила прохладную погоду в карельской столице.
«Прошло два года, и я снова тут. Петрозаводск, привет!», - сказала актриса. Она отметила, что привезла в столицу Карелии свой диджей-сет, с которым выступит в одном из ночных клубов города.
Ранее сообщалось о том, что загадочный вирус косит российских туристов на популярном курорте.