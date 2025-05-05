Бывшего наркоторговца в Прионежье лишили прав и посадили

Правоохранительные органы задержали 45-летнего петрозаводчанина за рулем в нетрезвом виде второй раз. Так как мужчина ранее привлекался за хранение и сбыт наркотиков, его приговорили к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Карелия.

Петрозаводчанина осудили по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. В июле 2024 года мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде, но через два месяца он вновь сел за руль.

Теперь суд вынес более суровый приговор. Также он конфисковал принадлежащий правонарушителю автомобиль в доход государства. © «Петрозаводск говорит»