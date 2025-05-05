В центре Петрозаводска возводят сразу две часовни

В Петрозаводске возводят сразу две часовни: одну на Набережной, вторую - на площади Кирова. Реплика часовни ХIХ века апостолов Петра и Павла уже почти готова. Место под строительство освятили осенью 2024 года. В планах - к 1 июня завершить работы.

Земельный участок выделили без проволочек, строят на деньги меценатов. Перед началом строительства на месте будущей часовни установили крест и камень, и освятили их. Говорят, так восстановят историческую справедливость.

А вот другая тоже православная историческая справедливость восстанавливается с 2005 года. Но на днях началась заливка фундамента под часовню имени Фаддея Петрозаводского. Как рассказал автор идеи и проекта отец Константин Савандер, пока благотворители собрали деньги, которых хватит только на фундамент и половину стен будущей часовни. "Если в июне поставим стены первого этажа, то будет хорошо", - отметил священнослужитель.

Сейчас активисты ищут спонсоров для продолжения строительства. Судя по всему, не только 9 мая, но и День республики, и еще много других праздников горожане встретят с разрытой площадью Кирова.