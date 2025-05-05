Студентка ПетрГУ заняла второе место на соревнованиях в Москве

В городе Люберцы Московской области прошли студенческие соревнования по тхэквондо, где поучаствовала делегация Петрозаводского государственного университета. Студентка Института физической культуры, спорта и туризма получила серебряную медаль, успехами делится Спортклуб ПетрГУ.

На соревнованиях выступила и другая студентка. Ирина Богданова стала пятой в общем зачете. Также Иван Балашов достойно выступил в поединке со студентом Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Спортклуб ПетрГУ поздравляет спортсменов. Также отметили и тренера студентов - Елизавету Тарасевич. © «Петрозаводск говорит»