Кондопожские динамовцы всухую проиграли в Брянске

Последний матч выездной серии сложился неудачно для команды «Динамо-Карелия»

Фото: МХК "Динамо-Карелия"

Команда «Динамо-Карелия» во вторник, 10 ноября, провела второй матч в Брянске против местной команды в рамках чемпионата РХЛ.

Встреча прошла в упорной борьбе, зрители увидели минимальное количество забитых голов. Несмотря на все старания, нашим хоккеистам не удалось распечатать ворота соперника. Как итог - поражение со счетом 0:2.

Напомним, днем ранее динамовцы сумели победить этого же соперника в красивом поединке со счетом 5:3.

Теперь наши хоккеисты возвращаются домой. Следующий матч они проведут в Кондопоге 20 ноября против команды «Тверичи-СШОР».