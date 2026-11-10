«ЕР» будет добиваться увеличения трат на ремонт дорог в Карелии

Заместитель председателя Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник выступила на публичных слушаниях по проекту бюджета на 2027 год.

Фото: ЗС РК

10 ноября в Законодательном собрании Карелии состоялись публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. На слушаниях от фракции «Единая Россия» выступила заместитель председателя Заксобрания Ольга Шмаеник. Она обратила внимание на те направления, по которым планируемое финансирование пока недостаточно:

«Мы, безусловно, понимаем, что сегодня у нас только первый этап публичного обсуждения главного финансового документа. На комитете мы продолжим обсуждение, будем задавать вопросы. Будем работать поправками во втором чтении. Но также мы помним, что работа над бюджетом идет в течение всего года.

Депутаты фракции «Единая Россия» изучили проект бюджета, и, безусловно, мы видим те направления, которые на сегодняшний момент либо не профинансированы в полном объеме, либо не профинансированы вообще.

Предлагаю протокольной записью оформить, чтобы мы в течение всего финансового года с Министерством финансов, с правительством Карелии эти направления отрабатывали.

Безусловно, недостаточной, на наш взгляд, является поддержка малого и среднего предпринимательства, чей вклад в доходную часть бюджета растет с каждым годом. Поддержка сельского хозяйства, расселение ветхого и аварийного жилья, лекарственное обеспечение, софинансирование для участия во всех федеральных программах и национальных проектах – все это тоже должно быть во главе нашей работы. Поддержка органов местного самоуправления для ремонта местных дорог и мостов – мы уже готовим соответствующую поправку. Обязательно, как и каждый год, нужно местное самоуправление поддержать.

Важным направлением является новая система оплаты труда педагогов. Я уверена, что в течение всего 2027 года мы с коллегами из других фракций будем мониторить, как эта работа ведется.

Сегодня много говорили об организации торговли. Да, сейчас по этой программе не заложено средств, но есть поручение Главы республики, которое было дано несколько месяцев назад, и мы вместе с профильными министерствами смотрим и отрабатываем наиболее эффективные механизмы, потому что мы понимаем, что это направление надо развивать.

Поэтому, коллеги, я призываю всех к конструктивной работе, и у нас еще будет много возможностей для обсуждения бюджета и внесения конкретных предложений», – сказала Ольга Шмаеник.