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11 ноября 2026
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Здоровый интерес

Россиянам раскрыли опасность искусственной елки для здоровья

Новогодние ели могут таить угрозу для аллергиков
елочные игрушки на Новый год висят на елке
Фото: Алиса ИИ

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал о том, почему искусственная елка может быть опасна для россиян с аллергией. Слова специалиста приводит РИА Новости.

Как отметил эксперт, за год хранения в искусственной новогодней елке накапливаются пыль и частицы материала, включая микропластик. Сафонов назвал этот предмет интерьера настоящим пылесборником. Повышенное накопление пыли связано с большой площадью ветвей и статическим электричеством.

Сафонов посоветовал перед установкой елки промыть ее под душем, если это позволяет сделать конструкция, или тщательно протереть мокрой тряпкой каждую веточку, а затем высушить ель на балконе. В течение новогодних праздников пыль можно протирать сухой мягкой тканью или собирать пылесосом со специальной насадкой.

В межсезонье искусственную елку предпочтительнее хранить в чехле из ткани, который позволяет минимизировать накопление пыли и избежать распространения плесени.

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