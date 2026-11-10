Перейти к основному содержанию
11 ноября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

«Цифровой ID» в «МАКС»: подтверждение возраста и льгот через смартфон

Сервис уже работает в «Магните», «Пятёрочке», «Перекрёстке» и «Сигме»
цифровой ID
Фото: Министерство промышленности и торговли Республики Карелия

«Цифровой ID», работающий в национальном мессенджере «МАКС» (развивается в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства»), всё заметнее входит в торговлю и общепит, превращаясь в привычный инструмент цифрового обслуживания.

С помощью данного сервиса клиенты могут подтверждать возраст и льготный статус прямо со смартфона, не предъявляя бумажные документы. В частности, сервис позволяет подтвердить совершеннолетие, а также льготные категории, такие как статус студента, многодетного родителя, пенсионера или человека с инвалидностью.

Сегодня проверка возраста через «Цифровой ID» действует в федеральных сетях «Магнит», «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также в магазинах региональной сети «Сигма».

Так проверка данных на кассе проходит быстрее, а нужные сведения покупатель показывает прямо с экрана телефона — это делает обслуживание удобнее.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В Минэкономразвития обсудили ограничения на продажу табака и вейпов

Метки