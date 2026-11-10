Две маршрутки нелепо столкнулись в крупном районе Петрозаводска

Автобусы не поделили дорогу в ожидании проезда на Кукковке

Фото: Стопкадр видео компании «Ситилинк»

Два маршрутных автобуса столкнулись утром сегодня, 10 ноября, на Кукковке.



Авария произошла в 09:15 при выезде с улице Ровио на Комсомольский проспект. Обе маршрутки отъехали от остановки общественного транспорта и планировали повернуть налево – у автобусов были включены соответствующие указатели поворота. Но что-то пошло не так: второй автобус вдруг сзади наехал на первый, стоящий в ожидании возможности проезда.

Момент столкновения автобусов попал на запись камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Remote video URL Видео компании «Ситилинк»

Что за маневр предпринял водитель, после чего автобусы столкнулись, а также обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.