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11 ноября 2026
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Происшествия

Две маршрутки нелепо столкнулись в крупном районе Петрозаводска

Автобусы не поделили дорогу в ожидании проезда на Кукковке
два маршрутных автобуса на остановке
Фото: Стопкадр видео компании «Ситилинк»

Два маршрутных автобуса столкнулись утром сегодня, 10 ноября, на Кукковке. 

Авария произошла в 09:15 при выезде с улице Ровио на Комсомольский проспект. Обе маршрутки отъехали от остановки общественного транспорта и планировали повернуть налево – у автобусов были включены соответствующие указатели поворота. Но что-то пошло не так: второй автобус вдруг сзади наехал на первый, стоящий в ожидании возможности проезда. 

Момент столкновения автобусов попал на запись камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Видео компании «Ситилинк»  

Что за маневр предпринял водитель, после чего автобусы столкнулись, а также обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.

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