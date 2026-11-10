Специалист дал совет, как перестать запоем смотреть сериалы

Клинический психолог Павел Быков рассказал, что может спасти от безостановочного просмотра сериалов. Способы, которые избавят от этой проблемы, специалист назвал в интервью изданию UfaTime.ru. Слова эксперта приводит издание Lenta.Ru.
«Запойным» такого рода избавиться от бесконтрольного просмотра сериалов поможет будильник, заявил психолог. При этом таймер нужно настроить до начала кино и запланировать выключение сериала через один-два эпизода, уточнил он.
Также важно понять, какую эмоцию человек пытается заглушить с помощью такого времяпрепровождения. Когда это выяснится, станет легче найти способ решения, то есть что делать, чтобы справиться с конкретным чувством или эмоцией. Так, в чем-то поможет прогулка, в чем-то общение с близким человеком, чтение, хобби или спорт.
Если же сериал начал заменять собой жизнь, Быков рекомендует обратиться к психологу. Так, за постоянным просмотром сериалов может скрываться тревога и депрессия, что приводит к нарушению сна и снижению удовлетворенностью жизнью.
Кроме того, специалист призвал не включать телевизор для фона и посоветовал делать хотя бы часовой отдых от просмотра фильмов перед сном.