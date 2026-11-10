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11 ноября 2026
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Общество

Специалист дал совет, как перестать запоем смотреть сериалы

Любителям безотрывно сидеть у телеэкрана назвали способ избавления от этой привычки
пульт от телевизора в руке
Фото сгенерировано Алиса AI

Клинический психолог Павел Быков рассказал, что может спасти от безостановочного просмотра сериалов. Способы, которые избавят от этой проблемы, специалист назвал в интервью изданию UfaTime.ru. Слова эксперта приводит издание Lenta.Ru.

«Запойным» такого рода избавиться от бесконтрольного просмотра сериалов поможет будильник, заявил психолог. При этом таймер нужно настроить до начала кино и запланировать выключение сериала через один-два эпизода, уточнил он.

Также важно понять, какую эмоцию человек пытается заглушить с помощью такого времяпрепровождения. Когда это выяснится, станет легче найти способ решения, то есть что делать, чтобы справиться с конкретным чувством или эмоцией. Так, в чем-то поможет прогулка, в чем-то общение с близким человеком, чтение, хобби или спорт.

Если же сериал начал заменять собой жизнь, Быков рекомендует обратиться к психологу. Так, за постоянным просмотром сериалов может скрываться тревога и депрессия, что приводит к нарушению сна и снижению удовлетворенностью жизнью. 

Кроме того, специалист призвал не включать телевизор для фона и посоветовал делать хотя бы часовой отдых от просмотра фильмов перед сном. 

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