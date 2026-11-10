В Законодательном собрании начали рассматривать проект бюджета

Проект бюджета республики на 2027 год и плановый период до 2029 года прошел общественные слушания и обсуждение на профильном комитете.

Фото: ЗС РК

В Законодательном собрании Карелии началась работа над бюджетом региона на 2027 год и плановый период до 2029 года. 10 ноября начало бюджетному процессу положили публичные слушания, в которых приняли участие депутаты, общественники, представители политических организаций.

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Проект бюджета представил министр финансов Карелии Александр Климочкин. Он пояснил, что документ составлен с учетом прогноза социально-экономического развития России и Карелии. Основные параметры проекта бюджета Карелии таковы: доходы составят 61,1 млрд рублей, расходы – 64,4 млрд рублей, дефицит – 3,3 млрд рублей.

Министр финансов подчеркнул, что названные параметры пока не учитывают федеральные трансферты, которые будут распределяться после принятия бюджета Российской Федерации и, соответственно, будут добавлены во втором чтении.

В целом, по оценке министра, бюджет Карелии сохраняет свою социальную направленность, 42 млрд рублей (две трети расходов) пойдут на социальные расходы. Минфин прогнозирует в 2027 году рост доходов местных бюджетов примерно на 9 процентов. В проект заложен рост зарплат в бюджетной сфере. 11,1 млрд рублей предполагается потратить на здравоохранение, 7,2 млрд рублей – расходы на медстрахование неработающего населения.

Будущий бюджет должен обеспечить все меры поддержки граждан – их получат более 215 тысяч человек из незащищенных категорий. Более 1 млрд рублей буду направлены на поддержку участников СВО и их семей.

В заключение министр отметил, что все параметры бюджета находятся в открытом доступе.

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Участники слушаний задали министру многочисленные вопросы и высказали в выступлениях пожелания и просьбы. Например, интересовались, будет ли продолжена «Программа конкретных дел», программа поддержки местных инициатив и другие программы инициативного бюджетирования. По словам министра, они будут сохранены, однако конкретные расходы на них будут определены, в том числе, после получения параметров федерального финансирования.

Звучали вопросы о новой системе оплаты труда учителей. Как пояснили участникам слушаний, в бюджете заложено 1,2 млрд рублей, это рост порядка 10 процентов.

Участники слушаний просили увеличить финансирование на приобретение лекарственных препаратов, ремонт и строительство местных дорог, а также на поддержку некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги и др.

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Зампредседателя Законодательного Собрания Ольга Шмаеник отметила, что работа над бюджетом региона не ограничивается его принятием, а ведется постоянно и призвала коллег-депутатов к конструктивному обсуждению проекта.

В тот же день продолжилось обсуждение основных параметров бюджета на заседании профильного Комитета по бюджету, экономической политике и налогам. В итоге Комитет рекомендовал Законодательному собранию принять законопроект о бюджете в первом чтении.