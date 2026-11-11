Синоптики разочаровали прогнозом погоды на 11 ноября в Карелии

Утром в среду на дорогах Карелии местами ожидается гололедица

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 11 ноября.

По прогнозам синоптиков, в этот день в республике будет облачно, на севере с прояснениями. По центральным и южным районам ожидаются небольшие, днем местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на севере — без существенных осадков. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный, на севере — западный, северо-западный слабый. Температура воздуха днем составит -1,+4°С, на севере до -4°С.

В Петрозаводске будет облачно, ожидаются небольшие осадки в виде дождя, переходящие в мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1, +3°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

По прогнозу Российского гидрометцентра: в Калевале -2 °С,

в Кеми -1°С,

в Кондопоге +4 °С,

в Медвежьегорске +2 °С,

в Олонце +3 °С,

в Пудоже +3°С,

в Сегеже 0 °С,

в Сортавале +4 °С,

в Суоярви +4 °С.