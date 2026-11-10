Чиновник годами занимал несколько госдолжностей одновременно

Житель Великобритании умудрился одновременно трудиться на нескольких госдолжностях

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56-летнего госслужащего признали виновным по девяти эпизодам мошенничества в Великобритании. Мужчина годами трудился на нескольких государственных должностях одновременно, при этом скрывал от работодателей свою занятость в других ведомствах. В один из пиковых периодов подсудимый работал на пять должностях сразу. Об удивительной истории трудоустройства пишет РБК со ссылкой на BBC.

Сообщается, что мужчина работал удаленно в министерстве окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства, минздраве, МВД и других ведомствах. Такой режим был связан с уходом за больной матерью.

В суде злоумышленник заявил, что страдает посттравматическим расстройством, а также испытывал страх потерять средства к существованию. Всего обманным путем мужчине удалось получить почти 285 тысяч фунтов.

Судья предупредил подсудимого, что ему грозит суровое тюремное заключение. В освобождении под залог мужчине было отказано.