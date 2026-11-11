Фронтовик дошел до Верховного суда, чтобы доказать право на выплату

Верховный суд России защитил право ветерана на выплату в честь 80-летия Победы

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Ветеран обратился в Верховный суд с жалобой на отказ социального фонда в предоставлении единовременной выплаты по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Региональное отделение фонда социального страхования отказало фронтовику в единовременной выплате, предусмотренной указом президента России в связи с 80-й годовщиной Победы, посчитав, что его участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины в 1951 году не имеет непосредственного отношения к событиям, происходившим в период Великой Отечественной войны.

Истец просил признать решение регионального отделения соцфонда незаконным.

В кассационной жалобе ветеран указал на то, что он отнесен к ветеранам Великой Отечественной войны, как военнослужащий, принимавший непосредственное участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Западной Украины с июля по октябрь 1951 года, и имеет право на предоставленные меры социальной поддержки в соответствии с указом президента, поскольку категория ветеранов Великой Отечественной войны, к которой он относится, прямо поименована в указе.



Коллегия по гражданским делам оставила в силе решение первой инстанции, которая обязала соцфонд произвести ветерану единовременную выплату, рассказали в Верховном суде.