В России нашли остатки стены резиденции новгородских воевод

17 века
Археологи продолжают исследование Новгородского кремля. Очередное открытие было сделано в южной части памятника культуры. Здесь при раскопках траншеи под коммуникации обнаружили остатки южной стены Воеводского двора конца XVII века. Об этом пишет РИА Новости.
Двор являлся резиденцией новгородских воевод и должностных лиц, которые правили городом в XVII – начале XVIII века.
Сообщается, что археологи дошли до валунного фундамента, нашли остатки кирпичной кладки и пола, а также сводчатую кирпичную конструкцию.
Ранее в карельском поселке Ругозеро местный житель нашел средневековые предметы: стальной меч, наконечники стрел и копий, топор, нож и три предмета из бронзы.