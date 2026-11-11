В России нашли остатки стены резиденции новгородских воевод

Археологи обнаружили остатки стены Воеводского двора 17 века

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17 века

Археологи продолжают исследование Новгородского кремля. Очередное открытие было сделано в южной части памятника культуры. Здесь при раскопках траншеи под коммуникации обнаружили остатки южной стены Воеводского двора конца XVII века. Об этом пишет РИА Новости.

Двор являлся резиденцией новгородских воевод и должностных лиц, которые правили городом в XVII – начале XVIII века.

Сообщается, что археологи дошли до валунного фундамента, нашли остатки кирпичной кладки и пола, а также сводчатую кирпичную конструкцию.

Ранее в карельском поселке Ругозеро местный житель нашел средневековые предметы: стальной меч, наконечники стрел и копий, топор, нож и три предмета из бронзы.