Противник совершил массированный налет на Ленобласть

Полторы сотни беспилотников сбиты в регионе Северо-Запада

Фото "Петрозаводск говорит"

Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников в ночь на 11 ноября. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Чиновник сообщил о воздушной опасности в области в первом часу ночи. По состоянию на 5:37 утра было известно об уничтожении 146 БПЛА в воздушном пространстве региона.

По предварительным данным, в результате удара летательных аппаратов произошло возгорание в портовой зоне Усть-Луги. Специалисты приступили к тушению пожара. Там же случилось аварийное отключение трансформаторной подстанции.

О возможных жертвах налета Дрозденко не сообщает.

Ранее стало известно о том, что в Кировской области охотник погиб после нападения медведя.