Собаки чуть не растерзали нерпу в Карелии

В воскресенье, 4 мая, сотрудники Сортавальского поисково-спасательного отряда КРПСС провели необычную операцию. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По данным госкомитета, на берегу залива Ляппяярви специалисты спасли нерпу, которую едва не разорвали собаки. Отмечается, что ладожская нерпа с 1984 года включена в Красную книгу.

Сегодня спасенное животное планируют выпустить на волю в Ладожское озеро. © «Петрозаводск говорит»