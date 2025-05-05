Предстоящие праздники внесут изменения в автобусное сообщение

Автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в расписании автобусов на период с 6 по 9 мая. Информация появилась в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, в связи с предстоящими праздниками будет отменено много рейсов, больше всего - 9 мая. В частности, не пойдут некоторые автобусы в Суоярви, Кондопогу, Сегежу, Пряжу, Олонец и по другим направлениям. В то же время, вводятся и дополнительные рейсы.

Отмечается, что в измененное расписание могут вноситься корректировки. © «Петрозаводск говорит»