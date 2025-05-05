05 мая 2025, 16:30
Предстоящие праздники внесут изменения в автобусное сообщение
Автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в расписании движения автобусов
Фото: freepik.com / Wirestock
Автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в расписании автобусов на период с 6 по 9 мая. Информация появилась в паблике ГУП РК «Карелавтотранс».
Так, в связи с предстоящими праздниками будет отменено много рейсов, больше всего - 9 мая. В частности, не пойдут некоторые автобусы в Суоярви, Кондопогу, Сегежу, Пряжу, Олонец и по другим направлениям. В то же время, вводятся и дополнительные рейсы.
Отмечается, что в измененное расписание могут вноситься корректировки. © «Петрозаводск говорит»