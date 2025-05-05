Годы мужества: как пережил войну карельский город бумажников

Первая мобилизация

К началу войны на Кондопожском ЦБК работали три бумагоделательные машины, древесно-массный завод с шестью дефибрерами и целлюлозный завод с тремя варочными котлами. В городе было построено 80 жилых домов, Дом культуры, средняя школа, детский сад, ясли, медпункт и амбулатория, фабрика-кухня, магазин и многое другое, что улучшало жизнь горожан.

22 июня 1941 года в 12:00 по советскому радио прозвучало известие о нападении фашистской Германии. Работники комбината, не дожидаясь повесток, самостоятельно шли в райвоенкомат. Только из паросиловой станции в один день, 23 июня, ушли в Красную Армию 19 человек из 110 работающих, из них 12 человек не вернулись с войны.

В июле и августе 1941-го планы по выпуску бумаги еще выполнялись, хотя мужчины ушли на фронт, а их место заняли женщины и молодежь непризывного возраста. 20 августа деятельность комбината была прекращена в связи с подготовкой к эвакуации оборудования.

Эшелоны на восток

30 сентября 1941-го вышел приказ № 124 об эвакуации оборудования. В первую очередь начали демонтаж бумагоделательных машин. С первых дней испытывали затруднения с поставкой вагонов, так как весь подвижной состав находился в распоряжении военных. Одновременно продолжалась мобилизация: количество людей сокращалось, часть работников комбината сопровождала эшелоны с оборудованием. Оставшиеся работали по 12-14 часов в день, спали по 2-3 часа.

2 октября пал Петрозаводск. Целый месяц бойцы 313 и 71 дивизий сдерживали белофиннов, давая возможность эвакуировать оборудование комбината.

Первые эшелоны с оборудованием отправили в Красноярский край через Волховстрой, но в пути они попали под бомбежку. Тогда стали отправлять на Север по Обозерской железнодорожной ветке. В Красноярске не оказалось крытых помещений для крупногабаритного кондопожского оборудования, и эшелоны с оборудованием переправили на Кирово-Чепецкую эвакобазу.

Большинство работников комбината в Кондопоге (в основном женщины и подростки) выехали в эвакуацию с оборудованием, трудились на других предприятиях, помогая в тылу. Так, некоторые работали на Архангельском ЦБК, выпускавшем в тот момент военную продукцию: противоипритную бумагу, которая служила для химзащиты, пороховую целлюлозу, гранаты. Боеспособные мужчины остались в Карелии и взяли в руки оружие.

Рядом с границей

Военную судьбу Кондопоги и ее жителей определила близость к финской границе. На территории Карелии военные действия вела многотысячная финская армия.

Когда было принято решение об оставлении Кондопоги, в НКВД разработали план сожжения города и подрыва промышленных предприятий. Огню были преданы жилые дома и лесные биржи №1, 3, подрывная группа взорвала варочное отделение целлюлозного завода, котельное отделение ТЭЦ и литейное отделение ремонтно-механической мастерской.

Ворвавшись в Кондопогу в конце октября 1941 года, захватчики принялись грабить город. В соседнюю Финляндию вывозили все, что возможно: металл, лес, имущество общественных организаций и мирных жителей.

Ущерб, нанесенный комбинату, был колоссальным: корпус основного здания представлял собой скелет – остались только стены. Фундамент бумагоделательных машин и дефибреров взорваны, комбинат лишен электроэнергии и даже воды…

Истребительный батальон и народные мстители

24 июня 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР постановил создать для охраны предприятий, учреждений, организаций и борьбы с диверсантами истребительные батальоны. Но в Карелии формирования принимали непосредственное участие в боевых действиях, так как у армии не хватало сил.

3 октября кондопожский истребительный батальон вступил в бой с финской разведкой в деревне Кончезеро и с 6 октября на протяжении трех дней совместно с Красной Армией сдерживал наступление противника. 10 октября в связи с подходом регулярных частей РККА батальон был выведен в тыл для охраны коммуникаций.

В боях особо отличился командир отделения пулеметчик Эдгард Урб, который работал прорабом на комбинате. Героя наградили орденом Красного Знамени.

Одним из погибших в том бою был 18-летний Киприян Мольков (Мальков), самый молодой из списка жертв работников комбината. До войны он работал токарем, захоронен в братской могиле в Кондопоге.

В июле 1941 года из жителей Кондопожского и Петровского районов сформировали отряд «Большевик», который успел совершить три похода за линию фронта. На 15 сентября 1941 года он насчитывал 108 бойцов, в том числе 20 работников комбината, а через месяц жестоких боев в живых осталось только 68.

Освобождение и восстановление

28 июня 1944 года Кондопогу освободили от оккупантов.

В городе почти не осталось жилых домов: из 80 выстроенных бумкомбинатом частично сохранились 18 деревянных и два трехэтажных каменных здания на улице Максима Горького, которые в народе за стойкость назвали сталинградским и севастопольским, да две школы — первая и третья.

На бумкомбинате царила разруха. Больше всего пострадали кислотный и варочный отделы, ремонтно-механический завод и ТЭЦ комбината. Были полностью разрушены здания паровозного и пожарного депо, главной конторы, дома-гостиницы для инженерно-технических работников и здание медпункта. Во время оккупации финны разобрали и вывезли ряд агрегатов комбината. При отступлении они взорвали новые паровые котлы, а также водосброс и малую турбину с генератором ГЭС, мосты через канал, в том числе железнодорожный…

Узнав об освобождении родного города, жители Кондопоги из эвакуации устремились домой. Не хватало рабочих рук, людям негде было жить, но строили в первую очередь цеха комбината. Сохранившийся Дом культуры превратили в общежитие, жили в землянках и даже в трансформаторных будках.

9 мая 1945-го пришла долгожданная Победа. К этому времени штат Кондопожской бумфабрики состоял из 78 человек. Люди занимались расчисткой территории, взяли под охрану мосты, школы, цеха, принимали грузы в адрес комбината, помогали друг другу устраивать жизнь.

На восстановление комбината было выделено 120 млн. рублей, в том числе 43 млн. рублей на 1946-1947 годы (включая стоимость строительных работ). Использовалось реэвакуированное оборудование ЦБК с Чепецкой эвакобазы, пришли поставки отечественного и импортного оборудования, а также возвращенного оборудования ЦБК Финляндией по мирному договору.

22 сентября 1947 года на территории предприятия прозвучал первый заводской гудок, возвестивший второе рождение комбината. А через три месяца, 19 декабря, кондопожские бумажники получили первую бумагу после 78-месячного перерыва.

Благодаря усилиям многих людей, которые верили в лучшее будущее и значимость своего дела, Кондопожский ЦБК был восстановлен. Их подвиг мы помним. Помним и гордимся.

Текст подготовлен по материалам кондопожского краеведа Елены Садовской.