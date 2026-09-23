Ботанический сад в Петрозаводске восхитил «Мастерскую «12» Михалкова

Театральная осень в Карелии в самом разгаре

фото: Петрозаводск говорит

Новый сезон начался с приема гостей - театр «Мастерская «12» Никиты Михалкова» побывал у нас на гастролях в рамках проекта «Большие гастроли». Спектакль «12» (16+) давали два дня. А перед выходом на сцену артисты давали пресс-конференцию.

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Премьера постановки «12» состоялась в 2020 году. За эти года спектакль побывал в разных регионах страны, его показали более 130 раз. И каждый раз - это новый спектакль, говорят артисты.

Перед тем, как выйти на карельскую сцену, труппа побывала в Ботаническом саду ПетрГУ. Московские гости поделились своим восхищением. Северная природа их вдохновила. А один из артистов Антон Ромм уже бывал в Карелии как турист. И пять дней катался на велосипеде по острову Кижи.