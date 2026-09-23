В акватории Валаама дайверы нашли шкатулку с драгоценностями

На Валааме дайверы нашли шкатулку с украшениями, почти век пролежавшую на дне

Фото создано с помощью Алиса AI

Две броши, четыре кольца и другие предметы были обнаружены в шкатулке, которую команда клуба подводного плавания «Диво» из Орла подняла со дна Ладоги в акватории Валаама. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные клуба.

По информации источника, шкатулка выполнена из дерева и содержит надпись Valamo. Ее нашли в ранее не исследованной каюте, которую, вероятно, занимал капитан судна Valamon Luostari («Валаамский монастырь»), которое подверглось авианалету в январе 1940 года и затонуло.

В шкатулке дайверы обнаружили броши: одна выполнена в виде венка из золоченой филиграни, другая — золотая с голубой эмалью и жемчужиной. Кроме того, шкатулка содержала четыре золотых кольца, одну запонку и другие предметы.

Отмечается, что все находки переданы в музей монастыря.