Россиянку с драгоценными камнями в кроссовке остановили в аэропорту

В московском аэропорту в обуви и подушке путешественницы нашли драгоценности на 8 млн рублей

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Незадекларированные ювелирные изделия и самоцветы стоимостью более 8 млн рублей обнаружили таможенники аэропорта Шереметьево в Москве у 48-летней россиянки, прилетевшей из Гонконга. Драгоценности женщина спрятала в шейной подушке, кроссовке и кармане плаща, пишет ТАСС.

Согласно экспертизе, украшения и изделия изготовлены из золота 750-й пробы и инкрустированы бриллиантами, изумрудами и другими самоцветами. Еще 24 драгоценных камня являются неограненными бриллиантами, кунцитами, турмалинами и шпинелями.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Нарушительнице таможенного законодательства грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.