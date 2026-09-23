Кардиолог назвал оптимальную длительность отпуска

За год в России значительно увеличилось количество желающих получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска

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Руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудистого риска Мехман Мамедов в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, сколько должен длиться отпуск, чтобы организм успел восстановить силы для новых трудовых свершений.

По словам эксперта, отдыхать лучше не менее четырнадцати дней.

Мамедов обратил внимание на несколько важных моментов: длительная работа без отпуска снижает работоспособность; регулярный отдых нужен даже тем, кто любит свою работу.

По данным исследования SuperJob, на которое ссылается издание, в России все больше тех, кто предпочел бы получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска. В настоящее время таких людей насчитывается 75% среди респондентов, что на 9% больше, чем в прошлом году.