Специалисты рассказали, когда ЗОЖ портит жизнь и что с этим делать

Зацикленность на здоровом образе жизни может привести к серьезным проблемам

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Специалисты по питанию назвали ряд признаков, которые сигнализируют о том, что приверженцу ЗОЖ нужна помощь. ЗОЖ опасен не сам по себе, а именно одержимостью и стремлением строго следовать принципам.

Так, зацикленность на правильном питании может привести к расстройству пищевого поведения. Об этом и других признаках опасного поведения поклонников ЗОЖ рассказали специалисты по питанию Бет Оже и Бет Хайзе в беседе с изданием HuffPost.

По словам специалистов, расстройство пищевого поведения развивается незаметно, причем не видят намечающейся проблемы и люди из близкого окружения тех, кто следует принципам здорового образа жизни.

Однако специалисты призвали насторожиться, если стали заметны строгие ограничения в еде, придирчивое изучение состава блюд, а также если имеют место быть сильные переживания из-за нарушения установленных правил.

Если человек отказывается от встреч с друзьями именно из-за якобы несоответствия еды этим ограничениям, а также мучается сильным чувством вины после употребления «запрещенных» продуктов, то есть одержимость тем, что человек считает правильным или здоровым способом питания, – это веский повод обратить на это внимание и принять меры.

Специалисты подчеркнули, что ЗОЖ не требует жертв и идеального соблюдения правил. Они посоветовали сосредоточиться на разнообразии рациона, а при тревоге от мыслей о неправильной еде обратиться к диетологу или психотерапевту, который работает с расстройствами пищевого поведения.