Без нарушений и больших сюрпризов: как прошли выборы в Карелии

Пока жители республики делали свой выбор, на участках и у мониторов дежурили более полутора тысяч наблюдателей. Результаты голосования оспаривать никто не стал.

Источник фото: Выборы в Карелии (ВК)

Сюрпризов не случилось

18, 19 и 20 сентября жители Карелии выбирали депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. В Петрозаводском и Костомукшском округах параллельно проходили выборы в местные советы. Во всех этих случаях результаты больших неожиданностей не принесли.

По предварительным данным, которые приводят избирательные комиссии, на выборах всех трех уровней в республике достаточно уверенно лидируют кандидаты от «Единой России». Выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному округу по итогам обработки 100% протоколов выигрывает действующий депутат Валентина Пивненко, набравшая 24,77% голосов. За ней с отрывом в пять процентов расположился представитель «Справедливой России» Ройне Изюмов (19,28%). Третьей стала Анна Позднякова из ЛДПР (10,92%).

С остальными результатами можно ознакомиться на карточках от республиканского Избиркома.

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Похожая в целом картина складывается в списочной части думских выборов. Больше всего голосов на территории Карелии по предварительным данным собрала «Единая Россия» (31,44%). Второе место, правда, здесь досталось КПРФ (16,46%). В условную пятерку лидеров вошли также ЛДПР (13,74), «Справедливая Россия» (12,55%) и «Новые люди» (12,27%).

Голосование в Законодательное Собрание Карелии тоже остается за «Единой Россией», которая набирает 28,7% голосов. За ней следуют КПРФ (16,3%), СР (14,57%), ЛДПР (14,12%) и «Новые Люди» (12,63%).

По одномандатным округам в региональный парламент прошли 15 представителей «Единой России», 2 представителя «КПРФ», 1 представитель «Справедливой России». Таким образом, «Единую Россию» в Заксобрании будет представлять 21 депутат, «КПРФ» — 5 депутатов, «Справедливую Россию» — 4 депутата, «ЛДПР» — 3 депутата, «Новых людей» — 2 депутата, «Пенсионеров России» — 1 депутат.

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Интересно, что на выборах в Государственную Думу Карелия продемонстрировала в этот раз рекордную в своей истории явку – 43,72% избирателей приняли участие в голосовании. Как сообщил на пресс-конференции по результатам выборов председатель Избиркома Карелии Алексей Бахилин, самыми активными на выборах стали жители Калевальского и Олонецкого районов,

Под общественным контролем

Все три дня на участках по всей республике работали наблюдатели. Это были представители региональной Общественной палаты, партий и кандидатов – всего более полутора тысяч человек.

Работу общественных наблюдателей по традиции координировал Центр общественного наблюдения, работавший в течение выборов в Петрозаводске. В нем юристы и другие эксперты, представители партий и общественных организаций на протяжении трех дней следили за происходящим на участках в режиме реального времени благодаря системе видеонаблюдения.

Как сообщил в воскресенье вечером руководитель регионального Штаба общественного наблюдения, заслуженный юрист Карелии Александр Баталин, по итогам трех дней голосования наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на их результат. Не было зафиксировано и нарушений избирательных прав жителей республики.

Image Александр Баталин в Центре общественного наблюдения. Источник: Общественная палата Карелии (ВК)

Процедура была полностью открытой, каждый наблюдатель мог в любой момент зафиксировать нарушения, если бы они были, и оперативно на них отреагировать. В Центре общественного наблюдения работали представители общественных организаций и объединений, политических партий, профсоюзов, жители, заранее изъявившие желание наблюдать за выборным процессом,

– заявил зампредседателя Общественной палаты Карелии Илья Герасёв, который тоже работал в Центре общественного наблюдения.

Работала на этих выборах в Карелии и международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ – Альмармори Норан из Иордании. Она посетила избирательные участки в Петрозаводске, Центр общественного наблюдения – и увиденным осталась довольна.

Я бы сказала, обстановка была спокойная, хорошая, когда мы были на участке. Мы не выявили никаких нарушений, там всё было по правилам. Всё спокойно, всё хорошо было. Сам процесс был спокойный,

– делилась впечатлениями международный наблюдатель.

Image Альмармори Норан в Центре общественного наблюдения. Источник: Выборы в Карелии (ВК)

Что касается наблюдателей местных, то они перед началом выборов прошли довольно подробное обучение – наставляли их не только карельские, но и федеральные эксперты, представители ассоциации «Независимый общественный мониторинг». О каких-либо серьезных нарушениях на участках они также не заявляли.

Об отсутствии серьезных нарушений, который могли бы поставить результаты выборов под сомнение, заявили и в карельском Избиркоме.

Замечаний к организации работы и к голосованию не поступало никаких. Система отработала качественно как с точки зрения процедуры, так и с точки зрения соблюдения прав участников избирательного процесса,

– сказал председатель Избирательной комиссии Алексей Бахилин.

Что говорят эксперты

Выборы в Карелии оказались достаточно конкурентными, написал в своем блоге по итогам завершившейся кампании карельский политолог Анатолий Цыганков. Этот тезис подтверждает и большое количество партий и кандидатов, участвовавших в выборах на всех трех уровнях, и итоговое распределение голосов между ними.

О том, что кампания проходила в непростых для партии власти условиях, пишут и федеральные эксперты. При этом глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов обращает в своем канале внимание, что результаты голосования за партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму по Карелии выглядят «вполне легитимно и оттого не слишком экстремально и рекордно».

Image Михаил Виноградов. Источник: канал «Как бы Mikhail Vinogradov»

Эксперт отмечает, что избирательная система в республике никогда не была настроена на рекордные результаты отдельных партий. Кроме того, в Карелии традиционно заметные позиции занимала системная оппозиция.

К выборам Карелия подошла с семипартийным заксобранием и шестипартийным Петросоветом — так что многопартийность здесь была не только в бюллетене,

— пишет политолог.

Не добавляла оптимизма избирателям приграничной республики и геополитическая ситуация, в частности, закрытая граница с Финляндией. В этом положении глава республики Артур Парфенчиков, по оценке Виноградова, сумел добиться четырех ключевых результатов: сформировать лояльный региональный парламент, сдержать риски протестного поведения и раздражения в связи со снятием с выборов списка «Яблока», в условиях рисков для голосования по партспискам сделать успешную ставку на одномандатные округа (15 из 18 мандатов в ЗС - у «Единой России») и укрепить контроль над муниципалитетами, которые прежде «не слишком спешили встраиваться в республиканскую вертикаль».

И в итоге у Парфенчикова всё это получилось. ЕР получила по итогам 21 мандат из 36. По меркам [электоральных] султанатов, возможно, ни о чем. Но для конкурентной и исторически протестной республики — во многом выше ожиданий,

— заключает Михаил Виноградов.