Петрозаводчанка сообщила о бомбах в «Тетрисе» и в мэрии

Жительница карельской столицы очень хотела оказаться в колонии и добилась этого

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В Петрозаводске вынесен приговор ранее неоднократно судимой 42-летней женщине. Она обвинялась в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, передает пресс-служба Петрозаводского городского суда.

По данным источника, в мае этого года, находясь в сауне, женщина позвонила стражам порядка и сообщила о заложенных бомбах в мэрии города, в торговом центре «Тетрис» и в отделении полиции на улице Мурманской. Правоохранители не обнаружили взрывных устройств ни в одном месте.

Горожанка объяснила свой поступок тем, что хотела оказаться в колонии, чтобы избавиться от наркотической зависимости. Учитывая биографию женщины, которая уже совершила порядка 10 преступлений, суд назначил ей наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также с подсудимой взысканы деньги, затраченные на обслуживание ложных вызовов.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль загорелся ночью на улице в Петрозаводске.