Перейти к основному содержанию
22 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

Заболеваемость ОРВИ выросла в Карелии больше чем в два раза

Заболевших в Карелии за неделю значительно прибавилось
градусник
Фото: Петрозаводск говорит

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в республике сообщили на сайте Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировали 3789 случаев заболевания ОРВИ. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 127,3% – прибавилось 2122 случая. При этом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45%.

Случаев гриппа за последнюю неделю в республике не выявили. Четыре человека заболели COVID-19.

Ранее ведомство также сообщало о росте числа заболевших ОРВИ в республике.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: В карельских школах делят детей на бедных и богатых

Метки