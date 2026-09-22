Заболеваемость ОРВИ выросла в Карелии больше чем в два раза

Заболевших в Карелии за неделю значительно прибавилось

Фото: Петрозаводск говорит

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в республике сообщили на сайте Роспотребнадзора Карелии.

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировали 3789 случаев заболевания ОРВИ. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 127,3% – прибавилось 2122 случая. При этом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45%.

Случаев гриппа за последнюю неделю в республике не выявили. Четыре человека заболели COVID-19.

Ранее ведомство также сообщало о росте числа заболевших ОРВИ в республике.