Стало известно, куда устремились на отдых россияне этой осенью

Популярность этого туристического направления возросла к бархатному сезону

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Россияне в бархатный сезон предпочли отправиться в соседнюю страну. Осенью спрос на туры в Абхазию вырос почти на 50 процентов, по данным аналитиков.

О возросшем интересе у российских туристов на поездки в Абхазию сообщает сайт Российского союза туриндустрии.

Так, интерес к турам в Абхазию в бархатный сезон вырос на 45 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены с осени 2025 года поднялись на 10 процентов.

По информации источника, доля Абхазии в общем объеме продаж по России и ближнему зарубежью составила 31 процент.

Уточняется, что негативное влияние на интерес к направлению в целом оказала неопределенность с правилами въезда для детей. Свою лепту внесли и частые ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Сочи.

Хороший рост обеспечило расширение линейки услуг в части эксклюзивов — популярных отелей с тарифом «все включено», уточнили в одном из крупнейших туроператоров России.