Чертова дюжина водителей пошла домой пешком в Петрозаводске

Тринадцать водителей отстранили от управления в минувшие выходные в Петрозаводске. Итоги проверок сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Так, за грубые нарушения правил дорожного движения от управления были отстранены 13 водителей: 7 человек были за рулем в состоянии опьянения, при этом один из нарушителей - повторно, 6 человек не имели водительских прав.
В отношении нарушителей оформили административные материалы, их транспорт отвезли на штрафстоянку.
Госавтоинспекция напомнила, что за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушителям грозит лишение права управления от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей.
За повторное нарушение наступит уголовная ответственность: водитель может лишиться свободы - ему грозит до двух лет.
За вождение без прав придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.