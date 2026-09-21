Чертова дюжина водителей пошла домой пешком в Петрозаводске

Нарушителей отстранили от управления в карельской столице

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Тринадцать водителей отстранили от управления в минувшие выходные в Петрозаводске. Итоги проверок сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Так, за грубые нарушения правил дорожного движения от управления были отстранены 13 водителей: 7 человек были за рулем в состоянии опьянения, при этом один из нарушителей - повторно, 6 человек не имели водительских прав.

В отношении нарушителей оформили административные материалы, их транспорт отвезли на штрафстоянку.

Госавтоинспекция напомнила, что за нетрезвое вождение и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения нарушителям грозит лишение права управления от полутора до двух лет и штраф 45 тысяч рублей.

За повторное нарушение наступит уголовная ответственность: водитель может лишиться свободы - ему грозит до двух лет.

За вождение без прав придется заплатить штраф от 5 до 15 тысяч рублей.