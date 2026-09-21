Молодой водитель уснул за рулем автомобиля на трассе в Карелии

Стало известно, как произошло ДТП в Пудожском районе

Фото: Госавтоинспекция Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила подробности ДТП с застрявшей в деревьях легковушке.

Ранее сообщалось о том, что помощь Пудожских пожарных потребовалась попавшему в аварию автомобилисту – его машина ушла с дороги в кювет, где застряла в деревьях.

Image Фото: Госавтоинспекция Карелии

Авария произошла в воскресенье, 20 сентября, в 14:50 в Пудожском районе на 534 километре федеральной автодороги «Вологда – Медвежьегорск». Там водитель автомобиля Lada Kalina во время движения уснул за рулем, в результате потерял управление и съехал с дороги в кювет.

В ДТП получил травмы 24-летний водитель отечественной легковушки.

Пожарные поселка Пяльма работали на месте аварии: огнеборцам пришлось пилить деревья, чтобы вытащить зажатое авто. Потом машину переместили к дороге.