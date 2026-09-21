Перейти к основному содержанию
21 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Легковушка намертво застряла в деревьях, слетев с трассы в Карелии

ДТП произошло в Пудожском районе
автомобиль врезался в деревья
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Помощь Пудожских пожарных потребовалась попавшему в аварию автомобилисту  – его машина ушла с дороги в кювет, где застряла в деревьях. О дорожном происшествии сообщили в МЧС Карелии. Подробности уточнили в Госкомитете Карелии по безопасности.

ДТП произошло днем в минувшее воскресенье, 20 сентября, на 534 километре федеральной автодороги «Вологда – Медвежьегорск». Там легковой автомобиль съехал в кювет. В 14:47 на пульт дежурного поступил сигнал о помощи.

Пожарные поселка Пяльма выехали на место аварии. Выяснилось, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна в лес. Там машина застряла в деревьях.

спасатели пилят деревья, чтобы достать застрявшее авто
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Пожарные оперативно стабилизировали автомобиль, отключили аккумулятор, а также распилили деревья, чтобы вытащить зажатое деревьями авто. Потом машину переместили к дороге.

Как уточнили спасатели, помощь водителю не потребовалась – он сам выбрался из машины, в медицинской помощи он тоже не нуждался.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Девушка нарвалась на аферистов при попытке снять жилье в Петрозаводске

Метки