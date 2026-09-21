Дождливый понедельник ждет жителей Карелии 21 сентября

До 16 градусов прогреется воздух в республике 21 сентября

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 21 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Умеренный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +12,+14°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +11,+16°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, облачно, без осадков.

В Сегеже до +13, облачно, небольшой дождь.

В Сортавале до +14, облачно, дождь, гроза, туман.

Геомагнитная обстановка в норме.