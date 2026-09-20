Юные спортсмены массово отравились в российском регионе

В Иркутской области госпитализированы около десяти несовершеннолетних

Фото "Петрозаводск говорит"

В Иркутской области произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, юные хоккеисты ехали на соревнования. Дети ели борщ и пюре с котлетами. Вскоре после приема пищи у детей начались рвота, тошнота, поднялась температура. В итоге подростки оказались в больнице.

Отмечается, что двое детей находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о том, что ребенок был госпитализирован после серьезного ДТП в Петрозаводске.