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20 сентября 2026
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Россия

Юные спортсмены массово отравились в российском регионе

В Иркутской области госпитализированы около десяти несовершеннолетних
Карета скорой помощи
Фото "Петрозаводск говорит"

В Иркутской области произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, юные хоккеисты ехали на соревнования. Дети ели борщ и пюре с котлетами. Вскоре после приема пищи у детей начались рвота, тошнота, поднялась температура. В итоге подростки оказались в больнице.

Отмечается, что двое детей находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось о том, что ребенок был госпитализирован после серьезного ДТП в Петрозаводске.

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