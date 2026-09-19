Сильный дождь прольется в воскресенье в Карелии

Не больше 17 градусов ожидается в Карелии 20 сентября

Фото "Петрозаводск говорит"

Завтра, 20 сентября, в Карелии ожидается облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, утром и днем умеренный, местами сильный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +7,+12°С, днем +12,+17°С, сообщает Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью +10,+12°С, днем +13,+15°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Костомукше до +13, пасмурно, дождь, гроза.

В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +17, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.