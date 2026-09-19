Избирком Карелии: количество жалоб в первый день голосования невелико

Избирательная комиссия оперативно реагирует на все обращения по поводу возможных нарушений.

Фото: Общественная палата Карелии

В первый день голосования Избирательная комиссия Карелии получала обращения в связи с возможными нарушениями, однако их количество оказалось невелико. Преимущественно они касались ведения агитации в день голосования – такие факты переданы в правоохранительные органы для проверки и возможного пресечения, сообщили в Избиркоме.

В участковые комиссии также поступали обращения. Например, житель Петрозаводска столкнулся с тем, что в списке избирателей по его адресу значился незнакомый ему человек. Заявление принято, для выяснения обстоятельств потребуется содействие полиции.

На все обращения даны мотивированные ответы, а по некоторым начаты проверки,

– отмечает председатель Избиркома Карелии Алексей Бахилин.

За тем, чтобы голосование проходило по закону, продолжают следить наблюдатели на участках и в Центре общественного наблюдения. В этой структуре на утро субботы также не сообщали о серьезных нарушениях, выявленных в ходе голосования.

Сегодня в 8:00 в республике снова открылись избирательные участки, они будут работать до 20:00. Начался второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания Карелии, а в Петрозаводске и Костомукше – также депутатов местных советов.