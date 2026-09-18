В суде показали, как упал подполковник у ресторана «Каудаль»

Гособвинитель и адвокаты готовятся к прениям, судебное следствие завершено

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводском городском суде завершилось судебное следствие по уголовному делу против охранника ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. На предыдущем заседании суда адвокат Владимир Гордин ходатайствовал о запросе страхового дела подполковника Борика. В суд поступило страховое дело Алексея Борика, согласно которому потерпевший получил страховку порядка 350 тысяч рублей. Речь идет о травме, полученной Алексеем Бориком 7 декабря 2024 года.

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По словам Владимира Гордина, в страховом деле указано, что на 25 июня 2025 года уголовного дела по данному факту не возбуждено. Но в реальности уголовное дело против Гусейнова на тот момент уже рассматривалось в Петрозаводском городском суде.Адвокат отметил, что в одном месте страхового дела указано, что увечья Борик получил на улице, а в другом – в результате удара при падении на территории рядом с рестораном. Он просил запросить оригинал страхового дела, но судья не удовлетворила это ходатайство. При таких обстоятельствах вопросы должны возникнуть не только у суда, но и у страховой компании.

Также в судебном заседании допросили медэксперта из Москвы, которая участвовала в комиссионной уже третьей экспертизе по перелому Борика.Напомним, две первые экспертизы оказались противоречащими друг другу. Именно поэтому суд заказал третью. После того, как озвучили результаты последней экспертизы, вопросов оставалось очень много. Именно поэтому в суд вызвали эксперта. Гособвинитель Луценко не возражал.

Также еще раз допросили Алексея Борика – потерпевшего по данному уголовному делу. На время его допроса судебное заседание, как и до этого, шло в закрытом режиме.

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