Британский самолет-разведчик приблизился к границам России

Воздушное судно из Великобритании летает над Черным морем

Фото "Петрозаводск говорит"

Самолет-разведчик из Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint 18 сентября ведет патрулирование над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По информации источника, утром борт взлетел с аэродрома в Греции, после чего миновал воздушное пространство Болгарии и оказался над Черным морем. Долетев до центра моря, воздушное судно полетело на север в сторону Крыма. Не долетев до полуострова примерно 110 километров, самолет развернулся и направился обратно.

Ранее сообщалось о том, что самолет ВВС Швеции подлетал к границе Карелии.