Российские туристы стали новой целью мошенников

Аферисты придумали новую схему обмана россиян

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В фокусе внимания мошенников оказались россияне, недавно вернувшиеся из-за границы. Злоумышленники угрожают им проверками, блокировкой счетов и уголовной ответственностью якобы из-за связи во время отпуска с запрещенными в России организациями. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, потенциальной жертве звонит или пишет «силовик» или «представитель» других госорганов и предлагает «решить вопрос», сделав денежный перевод на «безопасный счет» или выполнив другие поручения.

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