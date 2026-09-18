Женщина и дети внезапно умерли в российском регионе

В Саратовской области члены семьи могли насмерть отравиться

Фото СУ СК по Саратовской области

В городе Калининск возбуждено уголовное дело после смерти женщины и двоих детей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по Саратовской области.

По данным СК, 18 сентября из частного дома были госпитализированы члены одной семьи - 50-летняя женщина и трое детей. Несмотря на оказанную помощь, женщина, а также 8-летний и 10-летний дети умерли. Третьего ребенка спасают врачи.

По предварительной информации, причиной смерти людей могло стать пищевое отравление. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин трагедии. Следователи осмотрели место случившегося, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли после воздушных атак в Белгородской области.