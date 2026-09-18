Артур Парфенчиков проголосовал на выборах-2026

Глава Карелии одним из первых исполнил свой гражданский долг и призвал жителей республики прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Сегодня, 18 сентября, в Карелии стартовало трехдневное голосование. Жителям республики предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия восьмого созыва, а в Петрозаводске и Костомукше — также депутатов городских советов.

Одним из первых свой гражданский долг исполнил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Он проголосовал сегодня утром на избирательном участке № 56 в Петрозаводске, расположенном в здании автотранспортного техникума.

Участие в голосовании — это не просто наш гражданский долг. Это выбор будущего для нас, наших детей, для нашей Родины. Сегодня особенно важно показать нашу сплочённость. Всё, что сделано в республике: дороги, школы, больницы, благоустроенные парки, — результат общей работы,

— подчеркнул Артур Парфенчиков.

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Глава региона отметил, что участие в голосовании подтверждает неравнодушие жителей к судьбе родной Карелии и России.

Важен абсолютно каждый голос. Призываю всех жителей республики проявить гражданскую ответственность, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор!

– сказал Артур Парфенчиков.

Ранее к жителям России с призывом принять участие в выборах обратился Президент страны Владимир Путин.

Голос каждого избирателя имеет значение, от вашего личного выбора напрямую зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном Парламенте, и в регионах, и на местном уровне. Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу,

– подчеркнул Владимир Путин.

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Голосование продлится три дня – 18, 19 и 20 сентября, в Карелии открылись более 470 избирательных участков. Они будут работать с 8:00 до 20:00 ежедневно. Найти свой участок можно несколькими способами. Самый быстрый – через портал «Госуслуги»: в разделе «Мои выборы» система автоматически покажет адрес, номер и телефон вашей участковой комиссии. Альтернативный вариант – цифровой сервис ЦИК России «Найти свой избирательный участок» на официальном сайте: достаточно ввести адрес регистрации, и система подскажет нужную информацию.