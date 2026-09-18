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18 сентября 2026
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Мир

«Прыжок сокола» не удался 13 десантникам НАТО

Десантников НАТО унесло ветром на учениях, один тяжело ранен
парашютисты
Фото создано с помощью Алиса AI

Неожиданное происшествие случилось на международных учениях сил НАТО в Бельгии – 13 военнослужащих во время десантирования унесло ветром, они сбились с курса, а при приземлении запутались в кронах деревьев. Один из «воздушных» воинов получил серьезные травмы, еще один освободился самостоятельно, другим потребовалась помощь спасателей. 

В учениях «Прыжок сокола» приняли участие более 250 десантников из 11 стран, включая США, Германию, Нидерланды, Швецию, Польшу, пишет «Российская газета» со ссылкой на нидерландскую онлайн-газету NU.nl. При этом национальность унесенных ветром десантников неизвестна.

Ранее стало известно, что американские истребители раньше срока доставят на базу в Финляндию.

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