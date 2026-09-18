Рыбалка матери и сына-подростка в Карелии завершилась трагедией

В Пудожском районе женщина погибла, ребенок пропал на реке Водла

Фото "Петрозаводск говорит"

В Пудожском районе проводится проверка после трагедии на реке Водла. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 15 сентября 42-летняя женщина отправилась с 16-летним сыном на рыбалку на реку Водла в районе поселка Бочилово. После того, как рыбаки перестали выходить на связь, начались их поиски. На следующий день в километре вниз по течению в воде было обнаружено тело женщины. Там же найдена и лодка. Поиски подростка продолжаются.

В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что женщина и двое детей умерли от пищевого отравления в российском регионе.