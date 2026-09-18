В Ламберге у залива Токкарлахти запустили скоростной 4G

МегаФон установил новое оборудование в Сортавальском округе: местные жители, дачники и гости турбаз получили LTE-покрытие с качественной голосовой связью и интернетом до 40 Мбит/с

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон.

Местные жители, дачники и гости турбаз в окрестностях залива Токкарлахти теперь остаются на связи даже вдали от городской суеты. Устойчивый 4G-сигнал сделает отдых на природе еще приятнее: можно включить любимую музыку для нужного настроения, выложить фотографии на фоне живописных пейзажей или поделиться впечатлениями с близкими по видеосвязи.

Там, где работает новая инфраструктура, появилась и возможность звонить по сетям LTE - голос собеседника звучит с минимальными задержками и шумами. А еще - во время разговора можно, к примеру, обновить навигатор или скачать файлы, не рискуя оборвать связь.

Сортавальский округ остаётся ключевым туристическим направлением республики. Ранее мы уже улучшили покрытие в Горном парке „Рускеала“, а также в пригородных посёлках Сортавалы: Хюмпеля, Хелюля и Туокслахти. Следующим логичным шагом стала новая инфраструктура у залива Токкарлахти. Для местных жителей, дачников и туристов стабильный 4G - это не столько возможность разместить в Сети фото, сколько вопрос безопасности и уверенности в том, что связь с близкими не прервётся за городом,

— отметил директор МегаФона в Республике Карелии Михаил Бармотин.

Залив Токкарлахти - это живописный залив в Ладожском озере, расположенный на острове Риеккалансаари в Сортавальском округе Республики Карелии. Название имеет прибалтийско-финское происхождение и переводится как «залив оленьего стада» - это свидетельствует о том, что раньше земли служили пастбищами для оленей.