Школьники из карельского поселка убрали мусор на популярном пляже

Юные жители Эссойлы вышли на субботник на пляж Сямозера

Фото иллюстративное: «Петрозаводск говорит»

Девять пакетов по 240 литров – столько мусора собрали пятиклассники Эссойльской школы во время субботника на популярном у жителей Карелии пляже Сямозера.

К акции чистоты также присоединились учителя образовательного учреждения и представители Соддерского лесничества, уточнили в паблике Пряжинского центрального лесничества.

В какой-то момент прозвучал от ребят резонный вопрос: «Почему кто-то мусорит, а мы убираем?»

«Да, это несправедливо. И правда, до сих пор есть люди, причём взрослые, которые будто не понимают простой вещи: нельзя мусорить там, где живёшь. Нельзя оставлять мусор в лесу и на берегу – это не урна, это дом для живых существ»,

— честно ответили взрослые, которые своим примером показали, что есть неравнодушные и проявляющие заботу о природе люди.

Собрав более двух кубовых контейнеров мусора, активисты устроили пикник на чистом пляже.