За ходом выборов в Карелии следит Центр общественного наблюдения

Контроль ведется в реальном времени, штаб проработает все три дня голосования

Фото: «Республика» / Лилия Кончакова

18 сентября, вместе с открытием участков, в Карелии заработал Центр общественного наблюдения за выборами. В его состав вошли члены Общественной палаты республики, представители партий и кандидатов, активисты молодежных и студенческих организаций.

Следить за законностью голосования они будут все три дня: в пятницу и субботу — с 8:00 до 20:00, в воскресенье — до полуночи. Наблюдатели работают посменно, каждая смена длится два часа.

Процесс выстроен в соответствии с графиком, чтобы наблюдатели равномерно распределились на все дни голосования. У нас работает видеостена, на которой отображается то, что происходит на тех участках, где есть возможность вести онлайн-трансляцию. На других участках ведется видеофиксация, которую мы потом можем изучить и при необходимости разработать алгоритм действий,

— рассказал руководитель регионального Штаба общественного наблюдения Александр Баталин.

На 11:00 18 сентября нарушений не зафиксировано, сообщили наблюдатели.

18, 19 и 20 сентября жители Карелии выбирают депутатов Госдумы, Законодательного Собрания и местных советов. Участки все эти три дня работают с 8:00 до 20:00.