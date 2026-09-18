Юным жителям Петрозаводска предложили стать футболистами

Спортивная школа № 7 Петрозаводска объявила о наборе юных футболистов. Приобщиться к этому виду спорта предлагают ребятам 2015–2019 годов рождения, сообщили в администрации города.
По данным источника, в школе будут рады видеть как новичков, так и тех, кто уже успел подружиться с футболом.
«На занятиях юные футболисты разовьют выносливость, тактическое мышление, самодисциплину и многие другие навыки»,
— говорится в сообщении.
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