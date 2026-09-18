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18 сентября 2026
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Спорт

В Японии произошел курьез с гимном Южной Кореи

Перед матчем Южной Кореи случайно включили гимн КНДР
беговая дорожка на стадионе
Фото: «Петрозаводск говорит»

Государственный гимн КНДР, широко известной под неофициальным названием Северная Корея, по ошибке прозвучал перед началом матча сборной Южной Кореи по хоккею на траве на Азиатских играх в Японии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Yonhap.

По данным источника, диктор стадиона сразу принес извинения.

 
«Не могу поверить, что такое произошло на международном соревновании», 

— так прокомментировал инцидент главный тренер сборной Южной Кореи.

Казус не помешал южнокорейцам одержать победу над командой Бангладеш с разгромным счетом 5:0.

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