Винтовку Мосина и другие боеприпасы нашли у пенсионерки в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга незаконно хранила дома целый арсенал оружия

Фото: скриншот видеосюжета "Ника Плюс"

Винтовку Мосина, ружье, свыше двух тысяч патронов, банку с порохом и другие боеприпасы обнаружили сотрудники МВД у 65-летней петербурженки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Установлено, что изъятое оружие не зарегистрировано на женщину, обстоятельства его появления у пенсионерки устанавливаются.

В настоящее время возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ.

Ранее почти 300 единиц огнестрельного оружия, 92 тысячи патронов, более 82 кг взрывчатых веществ изъяли из незаконного оборота «силовики» в ходе рейдов по стране.